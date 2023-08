Suomen partiolaiset jäävät Etelä-Korean kurjankuuluisalle jamboreelle – "Jaksaminen ja tunnelma ovat hyvällä tasolla"

Järjestö kertoo tiedotteessaan , että Suomen joukkueen tilanne on toisenlainen kuin kuumuudesta merkittävästi kärsineillä Yhdysvaltain ja Iso-Britannian edustajilla.

– Osallistujien jaksaminen ja tunnelma leirissä ovat hyvällä tasolla. Suomen joukkue, kuten muut Pohjoismaat, on päättänyt toistaiseksi jatkaa leiriä normaalisti ja jäädä leirialueelle, lausunnossa sanotaan.

– Tilanteen arvioinnissa on otettu huomioon kuumuus ja leirin sääolosuhteet ja -ennusteet, leirin muut olosuhteet, osallistujien viihtyvyys leirillä ja leirialueella tehdyt parannukset.

– Leirialuetta kohennetaan kuitenkin jatkuvasti. Alueen infraa on luvattu parantaa entisestään ja alueen kehitys on jo nyt ollut päivittäin huomattavaa. Leirialueelle on saapunut paljon uutta työvoimaa ja apukäsiä, tiedotteessa sanotaan.