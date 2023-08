Tuhannet partiolaiset pakenevat Etelä-Korean hellepätsistä – paikalla oleva suomalainen toppuuttelee: "Paremmassa turvassa kuin Keski-Uudellamaalla"

Etelä-Korean Saemangeumissa järjestettävässä maailmanjamboreessa paikalla olevan Onni Pusan , 19, mukaan tilanne leirillä ei ole niin huono kuin miltä tilanteen on annettu ymmärtää. Viime aikoina on uutisoitu siitä, kuinka leirillä kärsitään kuumuudesta .

– Kyllä mun mielestä kärpäsestä on tehty härkänen. Totta kai alkuleiristä oli vähän haasteita, ja kuumuuden kanssa on ollut totuttelua, Pusa kertoo MTV Uutisille.

– Toki pitää juoda vettä ja pitää itsestä huolta, mutta ei tämä loppuen lopuksi eroa normaalista partioleiristä. Täällä ollaan retkeilyolosuhteissa ja on vähän kuumempi, mutta porukka on ihan hyvillä fiiliksillä ja on käynyt ohjelmissa. On ollut ihan hauskaa.