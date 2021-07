Pauli teki hämmästyttävän löydön maan alta Kuopion keskustassa – "Olisihan se hieno päätös tälle"

Mysteeri kiinnostaa

Työporukka alkoi pohdiskelemaan, että mitenköhän lompakko on alun perin päätynyt monttuun.

– Kuinkakohan paljon se omistaja on etsinyt sitä? Onkohan siinä tapahtunut joku ryöstö tai mitäköhän siinä on oikein tapahtunut? Vai onko henkilö toiminut sähkömiehenä ja ollut asentamassa paikalla ollutta sähkökaappia.

– Sinne on tullut ihan hirveästi kommentteja. Tämä on lähtenyt vähän käsistä, sanoo Lyytinen huvittuneena.

– Netti näytti heti voimansa. Joku kaiveli vartissa lompakon omistajan sukutiedot ja kaikki. Sieltä selvisi, että tämä kaveri on kuollut vuonna 1990.

Tietoa ei ole, kuinka kauan lompakko on ollut maan alla, mutta siitä Lyytinen on varma, että siellä se on ollut ainakin yli 30 vuotta.