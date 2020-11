Suomen Pankki ennustaa: bruttokansantuotteen kasvu jää lähelle nollaa vuoden viimeisellä neljänneksellä

Pankin talouskatsauksen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä koronatartuntojen lisääntymisen ja sulkutoimien odotetaan vaikuttavan erityisesti palvelutoimialoihin euroalueella, mutta myös Suomessa.Viimeiseltä vuosineljännekseltä on kuitenkin toistaiseksi vain vähän tilastotietoa, joten ennuste päivittyy vielä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli marraskuun talouskatsausta tiedotustilaisuudessa perjantaina.Hänen mukaansa teollisuuden osalta takaisku on toistaiseksi jäänyt odotettua pienemmäksi, mutta näkymä on edelleen alasuuntainen ja tilauskanta vaimea.Suhdannenäkymän heikkenemiseen vuoden lopussa viittaa Rehnin mukaan myös muun muassa se, että sekä kuluttajien että yritysten luottamus tulevaan talouskehitykseen on viime kuukausina jälleen hiipunut. Asuntomarkkinoilla koronakriisi ei kuitenkaan ole johtanut onneksi mihinkään merkittävään laskukierteeseen, hän sanoi.