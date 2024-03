Orpo: Valmistelemme velkakattoa – Olli Rehnin avauksille kiitosta

– Minusta tämä on hyvä ajatus. Saisimme pitkän aikavälin sitoutumisen kaikkien puolueiden kesken siihen, että velkaantuminen pidetään kurissa.

Orpo on itsekin väläyttänyt velkakattoa. Hän ei lupaa konkreettisia linjauksia asiasta kehysriiheen, mutta sanoo hallituksen valmistelevan asiaa.

"Talous uhkaa romahtaa"

Velkakatto voisi perustua esimerkiksi julkisen velkasuhteen rajaamiseen. Esimerkiksi Ruotsissa on vuodesta 2019 ollut käytössä velka-ankkuri, jonka mukaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen saa olla enintään 35 prosenttia.

Velka-ankkuria ei ole kirjattu lakiin, mutta hallitus ja oppositio ovat sitoutuneet siihen yhdessä. Ruotsin velkasuhde on nyt noin 30 prosenttia.

Myös EU:lla on jo nyt sääntö, jonka mukaan velkasuhde saisi olla enintään 60 prosenttia. Suomi on kuitenkin rikkonut rajaa jo yli 10 vuoden ajan monien muiden EU-maiden tavoin. Suomen velkasuhde on nousemassa yli 80 prosenttiin lähivuosina.