Suomen Pankki: Venäjällä siirrytty sotatalouden oloihin

Suomen Pankki pohjaa arvionsa Venäjän tilastopalvelun Rosstatin tietoihin maan talouden kehityksestä. Arviointia vaikeuttaa Suomen Pankin mukaan se, että vertailutieto on osin puutteellista.

Mobilisaatio lisännyt työvoimapulaa

Sodan vuoksi Venäjän valtio on Suomen Pankin mukaan maksanut mobilisoiduille palkkioita, jotka ylittävät rauhan ajan ansiot. Lisäksi maan asetehtaille houkutellaan työvoimaa myös palkankorotuksin. Lisäraha on luonnollisesti lisännyt tällöin yksityistä kulutusta.

Lisäksi valtio on Suomen Pankin mukaan tarjonnut korkotukia, mikä on osaltaan lisännyt lainanottoa maassa.

Pankki arvioi, että Venäjän talouskasvu on riippuvaista valtion tuista. Valtion tehtäväksi on maassa kehittynyt sodankäynnin resurssien turvaaminen.

– Sodankäynnin tarpeista on tullut ensisijaisia, ja tässä mielessä Venäjällä on siirrytty sotatalouden oloihin, arviossa todetaan.

Suomen Pankin mukaan kysyntä Venäjällä on julkisten menojen kasvun vuoksi niin suurta, että työttömyys on maassa hyvin alhaalla ja maa kärsii osin työvoimapulasta. Pulaa on arvion mukaan vauhdittanut Venäjän sodan vuoksi käynnistämä liikekannallepano sekä sodasta johtunut maastamuutto.