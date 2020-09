Suomen paheneva koronatilanne uhkaa lopettaa risteilyt Riikaan – Tallinkin toimitusjohtaja neuvotteluissa latvialaisministerin kanssa

Suomesta saapuvat joutuvat pian karanteeniin

Nykyään Latviaan saapuvien tulee tulee jättäytyä omaehtoiseen karanteeniin, jos he saapuvat maasta, jossa on todettu yli 16 koronatartuntaa 100 000 kansalaista kohden kahden viikon aikana. Suomessa luku on tällä hetkellä 14,5 ja on kasvanut viime päivinä.