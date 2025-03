Ministeri: Viro, Puola, Liettua ja Latvia vetäytyvät jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta

Liettua toivoo myös Suomen eroavan Ottawan sopimuksesta.

Viro, Puola, Liettua ja Latvia vetäytyvät jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta, kertoo Liettuan puolustusministeri Dovile Šakaliene.

Ministerin lausunnosta kertoo Reuters.

Liettuan puolustusministeri Šakaliene toivoo myös Suomen vetäytyvän miinakieltosopimuksesta.

Jos lähialueen Nato-mailla olisi yhtenäinen linja miinakysymyksessä, ne voisivat varmistaa, että lainsäädäntö ei aseta esteitä puolustusyhteistyölle, Liettuan puolustusministeri sanoo MTV Uutisille.

Suomessa onkin käyty laajaa keskustelua asiasta.

Asiasta laadittu kansalaisaloite ei edennyt eduskuntaan, sillä puhemies Jussi Halla-aho (ps.) totesi kieltäytyvänsä ottamasta aloitetta käsittelyyn.

Hän perusteli päätöstä sillä, että kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen tai niiden irtisanominen ei kuulu perustuslain mukaisen kansalaisaloiteoikeuden piiriin.

– Totean, että Ottawan sopimuksesta irtautumista koskeva kansalaisaloite ei siten ole perustuslain 53 pykälän 3 momentin mukainen, Halla-aho sanoi helmikuussa.

Keskustelu Ottawan sopimuksesta alkoi, kun Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola otti asian esille marraskuussa MTV Uutisten haastattelussa.

Uutissuomalaisen joulukuussa julkaistun gallupin mukaan 54 prosenttia suomalaisista kannattaa irtautumista Ottawan sopimuksesta.

Marraskuussa presidentti Alexander Stubb ei ottanut suoraan kantaa jalkaväkimiinojen puolesta tai niitä vastaan Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Stubbilta kysyttiin Ylellä, kannattaako hän jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksesta irtaantumista.

– Katsoisin sitä toisesta tulokulmasta. Ensimmäinen on turvallisuus ja toinen suorituskyky. Mikä on Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu ja mikä on Suomen suorituskyky tällä hetkellä, Stubb sanoo.

– Meidän suurin uhka on Venäjä, ja siihen uhkaan on vastattava tavalla tai toisella. Maailma on hyvinkin erilainen kuin se aikakausi, jona Ottawan sopimukseen mentiin mukaan, Stubb jatkoi.

Suomi luopui jalkaväkimiinoista vuonna 2012 liityttyään ne kieltävään Ottawan sopimukseen.

Stubbin mukaan on tehtävä selvitys, jossa tutkitaan Puolustusvoimien suorituskykyä. Sen perusteella voidaan arvioida, miten Maavoimia mahdollisesti uudistetaan, Stubb sanoo.

– Rauhassa ja maltilla, Stubb päätti vastauksensa.