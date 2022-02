Suomen olympiaurheilijan somesuosio on "räjähtänyt" – yksittäiset videot saattavat kerätä miljoonia katselukertoja

– Jos olemme laskemassa vapaasti, aika paljon kuvaamme videoita. Jos niistä jokin on hyvä ja hauska, se yleensä pannaan nettiin, Sallinen sanoo.

Puhtaat laskut ja finaalipaikka

– Jos teen suunnittelemani laskut karsinnoissa puhtaasti, sen pitäisi riittää helposti finaaliin. Sinne pääsy on tavoitteeni, ja saada finaalissa puhtaita laskuja, Sallinen sanoo.

Sallinen, 21, on laskenut tällä kaudella maailmancupissa parhaimmillaan kuudenneksi. Alkutalvesta häneltä murtui solisluu.

– Kun menin sinne, moni oli paljon parempi kuin minä paipissa. Tuli into kehittää itseään. Slopestylen ansiosta tiesin, että minulla on periaatteessa kaikki temput tehtynä jo hyppyreissä, mutta ne piti vain viedä halfpipen puolelle. On ollut tosi jees päästä laskemaan niin sanotusti isojen poikien kanssa, Sallinen sanoo ja kehuu valmentajaansa Peter Olenickia.