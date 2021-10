Enni Rukajärvellä on mielessään jotain, mikä voi tuoda suomalaisille ilonaiheita tulevana olympiatalvena – lajin huima muutos ällistyttää

– Sanoisin, että naisissa ollaan nyt siellä, missä miehissä oltiin 2010. Laji on ottanut ison harppauksen, myös miehissä. Tuolla tehdään jotain neljää volttia, niin on se aika älyttömän kuuloista.

– (Naisten) Big airissa on nähty jo kaksitoistasia (1260 astetta = 3,5 kierrosta). Itselle big air tulee olemaan vähän haastava. Slopestylen puolella on useampi hyppyri ja reili, niin siellä on monta juttua, jotka merkkaavat. Kyllä sielläkin runissa pitää olla tonnia (1080 astetta = 3 kierrosta) ja ysiä (900 astetta = 2,5 kierrosta), mutta sitten on myös reilit ja kokonaisuus, mikä vaikuttaa.