Suomen MM-rallista kovia lukemia pöytään – yli 19 miljoonaa euroa alueelle

Rallin taloudellinen vaikutus on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana.

– Elokuun 2.– 6. ajettu kisa oheistapahtumineen toi seudulle rahaa yli 19 miljoonaa euroa. Suoraa matkailutuloa eli Jyväskylän alueen ulkopuolelta tulleiden vieraiden jättämää rahaa tästä on 14,6 miljoonaa euroa. Tulos on merkittävä, sillä suora matkailutulo on kasvanut peräti 51 % vuonna 2017 tehtyyn vertailukelpoiseen tutkimukseen nähden (JAMK 2017), rallin järjestäjät tiedottavat.