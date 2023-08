Varmistus: Suomen MM-rallille jatkoa WRC-sarjassa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– On suuri ilo ja kunnia vahvistaa AKK Sports Oy:n puolesta, että Secto Rally Finland on osa rallin MM-sarjaa jälleen seuraavan kolmen vuoden ajan. Tapahtumamme on yksi sarjan suosituimmista, ja upea estradi niin lajille itselleen kuin myös yhteistyökumppaneillemme sekä Jyväskylän ja Keski-Suomen seuduille, AKK Sports Oy:n operatiivinen johtaja Markus Häkkinen kommentoi.

– Jyväskylällä on pitkä historia rallien järjestäjäkaupunkina ja tapahtuma on meille yhteinen ylpeyden aihe. Ralleilla on tutkitusti merkittävä taloudellinen vaikutus alueellemme ja lisäksi tapahtuma tuo meille valtavasti laajaa kansainvälistä näkyvyyttä. Tämä on siten erittäin hieno päivä Jyväskylälle, Koivisto iloitsee.