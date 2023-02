Suomen joukkueet väliaikalähtöön julki, kaksi ensikertalaista irti – muhiiko tässä yllätysmahdollisuus?

Naisten puolella kisassa nähdään Jasmi Joensuu, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Krista Pärmäkoski. Miesten puolella nelikko on yllätyksellinen. Mukana on kesken kisoihin hälytetty Markus Vuorela, joka saapuu Planicaan vasta tänään. Huomionarvoista on, että Ristomatti Hakola, joka ei ole vielä hiihtänyt MM-kisoissa, ei ole viivalla. Myös Iivo Niskasen puuttuminen mietityttää. Miesten kisassa hiihtävät Niko Anttola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm ja Markus Vuorela.