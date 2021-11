Suomen maajoukkuetähti hekumoi Ruotsin kohtaamisella – "Täällä on paljon tuttuja"

– Tietenkin on tulossa kova ottelu, sillä vastassa on maailmanluokan joukkue. Uskoisin, että Ruotsi aika rohkeasti haluaa hyökätä usealla pelaajalla. Meille vastahyökkäykset ovat sellaisia tilanteita, joita pitää hyödyntää ja tehdä maali, Suomen puolustaja Natalia Kuikka, 25, sanoo.

Göteborg tuttu paikka Kuikalle

– On hieman kaksipuoliset fiilikset. Tietenkin vähän haikeat, kun en pelaa enää täällä. Mutta täällä on paljon tuttuja ja entiset pelikaverit pääsevät katsomaan peliä. Ja tietenkin joitakin entisiä pelikavereita pelaa vastassa. Minulla meni Ruotsissa aika hyvin pelit ja kehityin täällä aika hyvin. Kiva päästä taas vähän näyttämään omia taitoja ja näyttää ruotsalaisille pelikavereille, Kuikka kuittaa.

Torstain ottelu on loppuunmyyty, sillä Gamla Ullevi -stadionille on myyty 14 500 lippua.

– Pelaajat nauttivat siitä, kun on oikeasti paljon katsojia pelissä. Vaikka suurin osa katsojista on Ruotsin faneja, se tuo lisäenergiaa pelaamiseen ja antaa lisää rohkeutta. He ovat tulleet katsomaan meitä. He ovat Ruotsin kannattajia, mutta näkevät samalla, että Suomi on kova vastus. Kiva näyttää yleisölle mitä osaamme tehdä.