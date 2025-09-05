Onko tässä Suomen likaisin kaupunkipyörä?

Pyöristä vastaava HSL arvioi pyörän olevan peräisin merestä
Helsingin Verkkosaaressa on kummastuttanut viime aikoina harvinaisen likainen ja syöpyneen näköinen keltainen Alepa-kaupunkipyörä.
Pyörä ilmestyi paikallisen Alepa-lähikaupan eteen alun perin elokuussa. Sittemmin pyörä on seisonut kaupan edessä käyttämättömänä päiviä, eikä se ole kiinnostanut liiemmin kaupunkipyörien käyttäjiä.
Paikallisten keskuudessa se on sen sijaan aiheuttanut ihmetystä ja kummastusta – mistä pyörä on tullut ja miksei kukaan hae sitä pois?
Yläpuolelta löytyvä video näyttää, kuinka pyörän runko on hyvin likainen ja läpikotaisin syöpynyt – ohjaustangossa sijaitseva pyörätietokone sekin on käyttökelvoton.
MTV Uutiset otti yhteyttä Helsingin seudun liikenteeseen (HSL), joka arvioi pyörän olevan peräisin merestä. HSL:n mukaan häviävät kaupunkipyörät ovat yksittäistapauksia.
HSL neuvoo, että jos kuvanmukainen vastaava epäkunnossa oleva kaupunkipyörä tulee vastaan, siitä voi tehdä vikailmoituksen HSL:n nettisivujen kautta, jolloin pyörä noudetaan pois.