Onko tässä Suomen likaisin kaupunkipyörä?

0:30imgKatso videolta: Tällainen pyörä on seisonut Helsingin Verkkosaaressa päiväkausia.
Julkaistu 05.09.2025 05:58
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Pyöristä vastaava HSL arvioi pyörän olevan peräisin merestä

Helsingin Verkkosaaressa on kummastuttanut viime aikoina harvinaisen likainen ja syöpyneen näköinen keltainen Alepa-kaupunkipyörä.

Pyörä ilmestyi paikallisen Alepa-lähikaupan eteen alun perin elokuussa. Sittemmin pyörä on seisonut kaupan edessä käyttämättömänä päiviä, eikä se ole kiinnostanut liiemmin kaupunkipyörien käyttäjiä.

Paikallisten keskuudessa se on sen sijaan aiheuttanut ihmetystä ja kummastusta – mistä pyörä on tullut ja miksei kukaan hae sitä pois?

Yläpuolelta löytyvä video näyttää, kuinka pyörän runko on hyvin likainen ja läpikotaisin syöpynyt – ohjaustangossa sijaitseva pyörätietokone sekin on käyttökelvoton.

MTV Uutiset otti yhteyttä Helsingin seudun liikenteeseen (HSL), joka arvioi pyörän olevan peräisin merestä. HSL:n mukaan häviävät kaupunkipyörät ovat yksittäistapauksia.

HSL neuvoo, että jos kuvanmukainen vastaava epäkunnossa oleva kaupunkipyörä tulee vastaan, siitä voi tehdä vikailmoituksen HSL:n nettisivujen kautta, jolloin pyörä noudetaan pois.

Lisää aiheesta:

"Nastamuumio" on piinannut pyöräilijöitä jo vuosia Helsingissä – pyöräkorjaamon seinä puhuu karua kieltäPyöräilijät saivat Helsinkiin omat roskakorit – näin keltaiset pömpelit toimivatIdyllisen asuinalueen piina: Tällainen on tuholaisia kuhiseva "rotta-Audi", jolle Helsingin kaupunki ei voi tehdä mitäänVaaratilanne keskellä helsinkiläispuistoa: "Varastolta" näyttävä farmariauto kaahasi läpi puiston ja päätyi katolleen – poliisi etsii kuljettajaaIkivanha autonraato kummastuttaa uimarannalla Helsingissä – kaupungin edustaja ymmällään: "En ole nähnyt näin pitkää parkkeerausta"Helsingin vilkkaan väylän varrella nököttää vallien väliin junttautunut, katsastamaton Skoda – katso hämmentävä video
PolkupyörätHelsinkiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Polkupyörät