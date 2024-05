Kuusi vuotta sitten kadonneen Mikon etsijät löysivät auton Vantaanjoesta – kuva

Mikko Gröndahl katosi elokuussa vuonna 2018. Gröndahlin reppu ja polkupyörä löydettiin Pitkäkosken ulkoilumajan lähistöltä noin kaksi kuukautta katoamisen jälkeen. Matkaa Vantaanjokeen ulkoilumajalta oli vain muutamia kymmeniä metrejä, joten on epäilty, että Gröndahl olisi joutunut veteen.

Kasari-Datsun

Vedestä löydetystä autosta on onnistuttu irrottamaan rekisterikilpi. Jos sen tiedot täsmäävät, niin auto on sininen Datsun Bluebird 1982 1.8 2d, täsmentää Sundell.

Tapauksesta ensin kertoi Ilta-Sanomat , jonka mukaan auto on ilmoitettu anastetuksi ja poistettu liikenneasioiden rekisteristä. Se on katsastettu viimeksi helmikuussa 1996.

– Se on vähän hankalassa paikassa, joten nostoa pitää suunnitella, kun sen aika selviää. Auto on katosta puolittain mutaan painuneena, mikä kertoo siitä, että se on ollut siellä aika kauan.