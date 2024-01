Suomen Lähi-idän linja herättänyt tunteita, myöntää ulkoministeriön virkamies

Puustisen mukaan virkakunnan kirjelmä ulkoministeri Elina Valtoselle (kok.) on poikkeuksellinen, ja se kuvastaa Lähi-idän konfliktin "monimutkaisuutta ja vaikeutta".

– Lähi-idän kysymys – Hamasin hyökkäys, ja Israelin toiminta Gazassa – on hyvin monimutkainen ja vaikea asia. Se herättää myös tunteita, ja myös sisäistä keskustelua on herännyt.

Kirjelmän on allekirjoittanut 79 ulkoministeriön työntekijää. Puustinen on nähnyt kirjeen, mutta hän itse ole allekirjoittanut sitä.

Ei edusta koko virkakunnan näkemystä

Virkamiesten kannanotto on poikkeuksellinen, sillä heidän roolissa on lähtökohtaisesti valmistella ja toteuttaa poliittisten päättäjien linjauksia.

– Tämä on sisäistä, moniäänistä keskustelua, joka on lähtökohtaisesti hyvä asia. Ei ole mitään syytä tai perusteluita mihinkään hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin (allekirjoittajille). Työtä on jatkettu normaaliin tapaan.