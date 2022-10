Suomen kielen opetus New Yorkin huippuyliopistossa uhkasi jo loppua kokonaan – yhtäkkiä opiskelijoita olikin kaksinkertainen määrä

Columbian yliopistossa Heli Sirviö kirjoittaa digitaaliselle taululle suomen kielen sanoja. Käynnissä on yksi alkeiskurssin ensimmäisistä luennoista ja vuorossa sanakoe tähän asti opitusta.

Tänään paikalla on kuusi alkeiskurssilaista, joista kaksi istuu New Yorkissa samassa luokkatilassa Sirviön kanssa. Etäyhteydellä osallistuu kaksi opiskelijaa Yalen yliopistosta ja kaksi opiskelijaa Cornellin yliopistosta.

Sukujuuria, harrastuksia, urasuunnitelmia

Yleisimmät syyt valita suomen kieli osaksi opintojaan voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Osalla on suomalaisia sukujuuria, osalla kiinnostus on herännyt jonkun harrastuksen tai mielenkiinnon kohteen välityksellä ja osalla on urasuunnitelmia, joissa suomen kielestä voisi olla hyötyä.