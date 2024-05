Suomen kiekkopomo paljastaa René Faselin kiukun kulisseissa: "Hän on tyytymätön"

Sveitsiläinen Fasel on ryvettynyt skandaaleissa ja hänellä on läheiset välit Venäjään ja sen presidenttiin Vladimir Putiniin. Nämä asiat ovat sysänneet hänet ja hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvät Venäjän sekä Valko-Venäjän jääkiekon ulkokehälle.

– Kyllä tämä on koko neuvoston linjaus. Niin hänelle kuin myös Venäjälle ja Valko-Venäjälle on tarjottu, että he voivat osallistua etänä tähän kongressiin, koska he ovat edelleen jäseniä, Hietanen kommentoi.