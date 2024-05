IIHF-pomo kommentoi Vladimir Putinia tukevan René Faselin kiusallista roolia – "Tilanne on jäädytetty"

Fasel on nähty yhtenä Venäjän presidentin Vladimir Putinin vahvana tukijana. Fasel ei ole ottanut Putinista irtiottoa myöskään sen jälkeen, kun Venäjä aloitti terrorimaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Aihe on hyvin kiusallinen kansainvälisessä jääkiekkoliitossa IIHF:ssä, sillä Faselille myönnettiin kunniapuheenjohtajan titteli sen jälkeen, kun hän jätti tehtävänsä vuonna 2021.

Kyseinen titteli on yhä Faselin hallussa, vaikka hän on osallistunut Venäjän presidentin Putinin propagandakoneistoon.

– Ensinnäkin Faselin lisäksi pitää puhua Valko-Venäjän ja Venäjän jääkiekkoliitoista, jotka ovat yhä osa IIHF:ää. Emme anna heidän saapua paikalle meidän kongresseihimme tällä hetkellä. Sama juttu Faselin kohdalla. He voivat seurata kongressia etäältä. Tuo on neuvoston päätös. Kun yritämme ratkaista jotain ongelmaa, istumme alas ja käymme asiaa läpi. Olemme tarjonneet ikään kuin saumaa ”rauhalle”, jos näin voi sanoa. Mutta jotta veisimme (Faselin) oikeudet kokonaan pois, meidän sääntöjemme mukaan siihen vaaditaan jotain hyvin merkittävää rikettä. Tilanne on jäädytetty. Keskustelemme aiheesta jokaisessa IIHF:n neuvoston kokouksessa, Tardif vastasi Faselista esitettyyn kysymykseen.