Suomen katolinen kirkko kommentoi nunnien seksuaalista hyväksikäyttöä: "Hyvä, että totuus tulee esiin"

STT kysyi Suomen katolisen kirkon viestintäjohtajalta Marko Tervaportilta, millä mielin hän on seurannut kirkon ympärillä käytävää hyväksikäyttökeskustelua. Piispa Teemu Sippo ei sairauslomansa vuoksi pystynyt vastaamaan.

"Sanat ”katolinen kirkko” ja ”seksi” nousevat helposti pinnalle"

Hän pohtii myös syitä siihen, miksi katolisessa kirkossa on paljastunut lukusisia pappien tekemiä seksuaalirikoksia eri puolilla maailmaa juuri nyt.

– Varmaankin siksi, että näinä vuosina sanat ”katolinen kirkko” ja ”seksi” nousevat helposti pinnalle lapsiin kohdistuneiden hyväksikäyttötapausten tultua julki. Katolinen kirkko edustaa käytännössä kuudesosaa maailman asukkaista. Katoliseen kirkkoon on helppo tarrata kiinni, koska se on niin suuri ja sillä on sanoma, jota ei aina tahdota ymmärtää.