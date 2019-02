Nunnat joutuneet tekemään abortteja pappien siittämille sikiöille – paavin mukaan ongelma on tiedossa ja ehkä jatkuu tänäkin päivänä

Lehden mukaan tietyissä tapauksissa nunnat on pakotettu abortoimaan papin siittämä sikiö. Abortti on katolisessa kirkossa jo lähtökohtaisesti kielletty.

Paavi myöntää väärinkäytökset



– On totta, että kirkossa on ollut tällaista toimintaa harjoittaneita pappeja. Toisissa kulttuureissa heitä on ollut enemmän kuin toisissa.