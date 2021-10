"Selibaatti luo salailukulttuurin": Katolisen kirkon pedofiiliskandaali paljastui, satojatuhansia uhreja – näin paavi ja muu maailma reagoivat hyväksikäyttökohuun

Selvityksen lähteeksi on käytetty osittain esimerkiksi katolisen kirkon sisäisiä koulujen ja muiden instituutioiden rekistereitä.

– Siellä on merkintöjä joidenkin pappien kohdalla koodinimellä "ongelmia lasten kanssa". Järjestelmän sisällä pappi on siirretty esimerkiksi sisäiseen hoitoon tai hyväksikäytetty lapsi siirretty toiseen kouluun, Tiessalo sanoo.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen kertoo, kuinka Paavi Franciscus on tarttunut pedofiliaskandaalin ongelmaan pontevammin kuin edeltäjänsä.

Vuonna 2018 Franciscus kritisoi Chilen hyväksikäytön uhreja liiallisten syytösten esittämisestä. Komulaisen mukaan Paavi kuitenkin esitti julkisen anteeksipyynnön tapauksesta ja on sen jälkeen tehostanut toimiaan.

Komulaisen mukaan tapaukset monesti jäävät tuntemattomiksi. On tapauksia, jossa pappi on syyllistynyt hyväksikäyttöön, ja hänet on lähetetty luostariin katumaan.