Suomen ja Viron välinen sähköyhteys poikki – vika paikallistettu Espooseen

Suomen ja Viron välisessä Estlink 1 -yhteydessä on havaittu häiriö.

Fingrid tiedottaa, että Suomen ja Viron välinen Estlink 1 -tasasähköyhteys on irronnut verkosta tänään kello 5.46. 

– Häiriö on paikallistettu Suomeen, Espooseen. Tarkempaa syytä selvitellään. Vielä ei ole tiedossa, milloin yhteys palautuu, kertoo Fingridin yksikön päällikkö Mikko Piironen MTV Uutisille. 

Piironen toteaa, että vika ei liity merenalaisiin sähkökaapeleihin eikä vaikuta sähkönsiirtoon maiden välillä. Toinen Suomen ja Viron välinen Est Link 2 -yhteys toimii normaalisti.

