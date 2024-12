Sähköyhteys katkennut Suomen ja Viron välillä – Vian syytä selvitetään

Yhteys katkesi iltapäivällä.

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 on katkennut, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid verkkosivuillaan.

Fingridin mukaan yhteys katkesi noin puoli yhdeltä iltapäivällä. Häiriön syytä selvitetään.

Yhteyden irrotessa verkosta sen tehonsiirto oli Fingridin mukaan 658 megawattia Suomesta Viroon.

– Selvityksessä on nyt, mikä vian on aiheuttanut. Sitten kun saadaan tietää missä se vika on, voidaan arvioida myös kauanko sen korjaaminen kestää. Muutaman tunnin päästä ollaan viisaampia, valvomopäällikkö Arto Pahkin Fingridiltä sanoo STT:lle.

Pahkinin mukaan pieni heitto selittyy mittareiden näyttämillä lukemilla.

– Sähköä ajettiin täysillä Suomesta Viroon, sanoo Pahkin.

Orpo: Viranomaiset selvittävät

Pääministeri Petteri Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että viranomaiset selvittävät asiaa.

– Viranomaiset ovat joulunakin hereillä ja selvittävät asiaa. Siirtoyhteyden katkeaminen ei vaikuta suomalaisten sähkönsaantiin, Orpo kirjoittaa.

Estlink 2 käytössä 10 vuotta

Estlink 2 palasi syyskuun alussa takaisin kaupalliseen käyttöön. Sähkönsiirtoyhteys oli tuolloin tammikuun lopusta lähtien pois käytöstä vikaantumisen takia.

Vioittunut osa kaapelista korvattiin 300 metrin matkalta uudella merikaapelilla. Fingrid kertoi tuolloin, että vikaantumispaikka oli korjaustöiden kannalta haasteellinen.

Aiemman vikaantumisen ei katsottu johtuneen esimerkiksi sabotaasista.

Estlink 2 on otettu käyttöön helmikuussa 2014. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 kilometriä.