Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö kaipaa tutkijoiden mukaan yhteistoimintakyvyn harjoittelua myös päättäjiltä

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on edennyt muutamassa vuodessa yhteiseen operatiiviseen suunnitteluun myös kriisiaikaa silmällä pitäen. Tiivis harjoittelu on lisännyt sotilaallista yhteistoimintakykyä, ja lakeja koskien avun antamista ja vastaanottamista on säädetty.