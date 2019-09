Suomen Irakin-suurlähettiläs nimitettiin, vaikka suurlähetystö puuttuu vielä – turvatoimet huomioitu "erityisen hyvin"

Hän siirtyy tehtävään ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikönpäällikön paikalta. Uutta tehtäväänsä Häkkinen kommentoi sanomalla olevansa iloinen, että Suomi on päättänyt käynnistää uudelleen toimintaansa Bagdadissa.

Häkkisen mukaan ensimmäinen Suomesta lähetetty virkamies saapui Bagdadiin jo viime viikonloppuna. Virkamiehelle on järjestetty työhuone Ruotsin lähetystössä.

Pitkä aika edellisestä

Bagdadissa ei ole ollut suomalaista diplomaattista henkilökuntaa vuoden 1991 jälkeen, mutta Suomella on ollut Helsingistä käsin Irakia hoitava kiertävä suurlähettiläs vuodesta 2016. Irakia ovat viime vuosikymmenten aikana runnelleet sodat ja konfliktit.

– Yksi asia, joka on huomioitu erityisen hyvin, on erilaiset turvatoimet. Turvallisuustilanne maassa on edelleen sellainen, että siihen pitää valmistautua ja varautua, Häkkinen sanoi.