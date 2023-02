Keva: Suomessa lähes 17 000 sairaanhoitajan vaje – hoitajapula kaksinkertaistui kahdessa vuodessa

Hoitajapula on kaksinkertaistunut Suomessa kahdessa vuodessa, ilmoittaa julkisen alan eläkevakuuttaja Keva. Sen tuoreen selvityksen mukaan koko maan tasolla tarvittaisiin nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa, kun vielä vuonna 2021 sairaanhoitajien vajeeksi laskettiin 8 000.

Suhteessa vielä huonompi on lähihoitajien henkilöstötilanteen muutos. Lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8 800, kun toissa vuonna vaje oli noin 740.

Jokuseen ammattiin ylitarjontaa

Kevan selvitys niin ikään kertoo, että ammattiryhmistä suurin vajaus suhteessa nykyiseen henkilöstöön on kunnissa sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista.

Sosiaalityöntekijöiden lähes 4 300 työntekijän pula on suuri, kun ottaa huomioon, että Kevan eläkevakuutettujen määrä ammattiryhmässä on runsaat 7 200. Prosentuaalisesti vaje on 59 prosenttia.