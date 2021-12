Kerttu Niskanen menetti kärkipaikkansa Tour de Skillä – Oberstdorfissa nähtiin hurja loppukiriratkaisu

Tour de Skin kokonaiskilpailua ennen Oberstdorfia johtanut Kerttu Niskanen jäi Digginsistä 44 sekuntia ja oli 22:s. Samalla Niskanen menetti kiertueen ykköspaikkansa Digginsille. Niskanen on nyt kokonaiskilpailussa toisena 13 sekuntia Digginsille jääneenä. Venäjän Natalia Neprjajeva on kolmantena sekunnin Niskasesta. Pärmäkoski on kokonaiskilpailussa kuudentena.