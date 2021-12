Kyseenalaista touhua Tour de Skillä – olympiavoittaja raivosi ulkomaalaisille venäläishiihtäjän kohtelusta: "Tämä on täysin väärin!"

– Tatjana Sorinalta rikkoutui sauva, ja hän hiihti ilman sitä. Jonkun täytyy antaa se. Hän hiihti ulkomaisten valmentajien ohi, eikä kukaan tarjonnut Tatjanalle sauvaa! Tämä on täysin väärin! Kaikki näkivät tilanteen, oli selvää, että se meni rikki. Miten muuten hänen olisi pitänyt pystyä osoittamaan se? Legkov keuhkosi Championatin mukaan .

"Hiihtää holtittomasti"

– On hyvin erityistä, että kyse on samasta hiihtäjästä, joka on jälleen osallisena, Iversen sanoi.