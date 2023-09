Aki Kaurismäki ei myy elokuviaan "vastenmielisiin diktatuureihin" – uusin menestys Kuolleet lehdet on Jussi Vatasen ja Alma Pöystin unelmien täyttymys

Hän esittää Kuolleet lehdet -elokuvan pääroolia, yksinäistä hiukan viinaanmenevää Holappaa. Holapan ihastus on Ansa, jota esittää Alma Pöysti .

Filmikameran pyhä hetki!

Ikuinen romantikko

Aki Kaurismäki tekee tietoisesti samanhenkisiä elokuvia. Päähenkiköiden elämä on usein rankkaa, mutta pohjavireenä on lempeys – ja huumori leikkaa karua tarinaa.

– Ei tämä sen romanttisempi elokuva ole kuin edellisetkään elokuvani. Ne ovat vain rujomman näköisiä. Toki on romanttisemman näköistä, jos pääosassa on Jussi Vatanen eikä Sakari Kuosmanen tai Matti Pellonpää , vinoili Aki Kaurismäki lehdistötilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

– No ovathan he kaikki komeita poikia omalla tavallaan.

Mitä Kaurismäelle lopulta merkitsee kriitikoiden palaute, joka on ollut enimmäkseen hehkuttavaa? Onko se tärkeämpää kuin hyvät katsojaluvut?

Kiinalaiselle mökinmummolle

– Kumpikaan ei oikeastaan merkitse mitään. Teen elokuvia, jotka kiinalainen mökinmummokin ymmärtäisi ilman tekstitystä. Että hän ymmärtäisi kuvista, mistä on kysymys.

– No sehän riippuu siitä, miten hyvä on kummassakin ammatissa.

Aki Kaurismäki on tunnettu kärkkäistä poliittisista mielipiteistään. Suomi Nato-jäsenyydelle hän ei liputa ja pressitilaisuudessa häneltä kysyttiin, mitä Suomessa pitäisi korjata.

Katsokoot kännykästä, kunhan katsovat

– Elokuvia ei pitäisi katsoa puhelimella, mutta jos nuorisolla on niin pirteät silmät, niin katsokoot. Pääasiat, että katsovat.

– Minun on saatava elokuviani kaupaksi, jotta saan henkilökunnan palkat maksettua. Kauppa käy ja sen on käytävä. Muuten ei tehdä seuraavaa elokuvaa.

– Viimeksi kieltäydyin Israelista, koska Palestiinan kansanmurha on aika selkeä ja Turkinkin jätin väliin, koska heillä on vastenmielinen diktaattori. Ja on näitä muitakin.