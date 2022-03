Suomen ei ole syytä kiirehtiä Natoon, asiantuntija sanoo – "Erinomainen asia, että sitä poliittisesti selvitetään"

Maanpuolustuskorkeakoulun entinen strategian opettaja ja komentaja evp Jyrki Berner sanoo MTV Uutiset Livessä, että Suomella ei ole syytä kiirehtiä Naton jäseneksi. Puolustusyhteistyö on muiden maiden kanssa tiiviimpää kuin koskaan, jonka ansiosta Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä voidaan selvittää kaikessa rauhassa.

– On aivan erinomainen asia, että sitä nyt poliittisesti selvitetään, jossa varmasti käännetään jokainen kivi ja kanto, että silloin kun päätös tehdään, se tehdään Suomen turvallisuusnäkökohtia painottaen.

– Jos ajatellaan, että nyt on Yhdysvalloista juuri ostettu 30 vuodeksi erinomainen kone, maailman paras hävittäjä, joka tekee paljon muutakin. Meidän merivoimat on kunnossa. Nyt ilmeisesti ainakin on valtiovarainministeriö puolustusministeriölle esittänyt 300 miljoonaa, että saadaan koulutettua reserviläisiä enemmän kuin aikoihin. En sellaista nopeaa ratkaisua näe tällä hetkellä.