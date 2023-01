Suomen ei nykyisessä tilanteessa pidä liittyä Natoon ilman Ruotsia, tutkijatohtori arvioi: "Uusia vaatimuksia tulee joka päivä eri muodoissa"

– Jos on tarve, voimme antaa toisenlaisen viestin koskien Suomea. Ja kun annamme tämän erilaisen viestin koskien Suomea, Ruotsi on järkyttynyt, Erdogan sanoi Turkin televisiossa.

"Viesti oli se, että Erdogan on suuri"

Särkän mukaan Erdoganin puheissa on viesti myös Nato-maille. Turkki on ollut pettynyt siihen, miten Naton huomio on kiinnittynyt yhteiseen pelotteeseen ja puolustukseen itäisessä Euroopassa. Tämä on Särkän mukaan normaali ja luonnollinen kehityssuuntaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.