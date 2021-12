Suomelle kova takaisku MM-kotikisoihin: tähtipuolustaja sivuun vakavan loukkaantumisen takia

– Vaikeaa aikaa tämä on ollut. Olen tehnyt töitä näiden kisojen eteen jo monta vuotta. Kaikki kivet on nyt käännetty kuntoutumisen osalta – en päässyt pelikuntoon. Tottakai harmittaa, mutta sille ei voi mitään. On kuitenkin sellaisista asioista kyse, ettei viitsi lähteä terveyden kanssa leikkimään, Krister Savonen muotoilee Salibandyliiton tiedotteessa.