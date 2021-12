Suomen salibandymaajoukkue lähtee todistamaan kotikisoihin yhtä asiaa – Päävalmentaja Nykky: "Katsotaan, miten se toteutuu"

Päävalmentaja Petteri Nykky on odottanut edessä häämöttäviä kisoja kuin kuuta nousevaa. MM-kotikisat jouduttiin vuosi sitten siirtämään koronapandemian takia. Suomi lähtee kisoihin puolustamaan kolmen vuoden takaista maailmamestaruuttaan.

– Muutamia muutoksia tässä vuoden aikana on varmasti tullut, vaikka viimeistä sinettiä joukkueelle ei ikinä viime vuonna annettu.

– On sen verran kova poika pelaamaan, että halusimme katsoa toipumisennusteen loppuun saakka, Nykky totesi Savosen poisjäännistä.

Kotimaassa tehty asioita oikein

Suomen joukkue koostuu pääasiassa kotimaan sarjassa viilettävistä pelaajista. Nykyn mukaan joukkueessa on kuitenkin valtava määrä pelaajia, joilla on kokemusta ulkomaan kentiltä. F-liiga on onnistunut houkuttelemaan takaisin paluumuuttajia.