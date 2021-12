Yllätyksen rakentaneelle suomalaishiihtäjälle iso tunnustus – "Voisi sanoa, että kyllä passi on nyt leimattu"

– Uran parasta tähän asti. Ei se mistään puskista tullut, mutta kyllä se aavistuksen yllätti. Välieräpaikka oli melkeinpä tiedossa, mutta se finaalipaikka on kaikkein vaikein askel ottaa, MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä kommentoi.

– Aika monesti käy sillä tavalla, että kun saavuttaa sen välierätason, on pitkään välierähiihtäjä. Niin kuin Laurillekin on käynyt. Ei se finaalipaikka nytkään sitä takaa, että näin kävisi aina, mutta nyt se on ainakin kertaalleen tehty.