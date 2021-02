Henriksson Ylellä: Hallitus joutuu pohtimaan valmiuslain käyttöä, jos koronaohjeita ei noudateta – ulkonaliikkumiskielto myös pöydällä

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan hallitus on lähellä valmiuslain käyttöönottoa, jos alueet eivät noudata koronarajoitusten asettamisessa niille annettuja suosituksia ja ohjeita.

"Ehkä tätä ei ole sisäistetty kaikkialla"

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on todennut, ettei se näe tarvetta siirtyä osittaiseen etäopetukseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan kaikkia liikuntapaikkoja ei puolestaan tarvitse sulkea, ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ei näe tarvetta uusille lisärajoituksille.

Henriksson kertoo yllättyneensä tilanteesta. Hän on huolissaan, jaetaanko alueilla hallituksen tilannekuva koronaepidemiasta.

– Hallitus on ehkä enemmän huolissaan mutaatioviruksesta ja sen leviämisestä. Näemme että pääkaupunkiseudulla jo puolet tartunnoista on brittimuunnoksia. Ehkä tätä ei ole oivallettu tai oikein sisäistetty kaikkialla. Nyt meidän olisi tehtävä kaikki, jotta emme joudu ottamaan kaikkien kovimpia rajoituksia voimaan, koska se on se, mitä meidän pitäisi nyt yhdessä välttää, Henriksson sanoi.