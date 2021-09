Inariin lähes 700 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue – Pentti Linkolan muistometsän rahoittivat pääosin lahjoittajat

Lahopuuta alueella on paikoitellen runsaasti. Kasvupaikkatyypiltään alue on pääosin kuivahkoa kangasta, ja noin 75 prosenttia alueesta on uudistuskypsää metsää, jossa on runsaasti arvokkaita lajiesiintymiä.Suojelupäätös turvaa myös saamelaiskulttuurin ja elinkeinojen harjoittamisen alueella.