Snookerissa kuohuu: Maailmanmestareista raskaita syytöksiä – "Vahingollista"

WST:n mukaan mestarikolmikon lisäksi myös Thepchaiya Un-Nooh ja Ali Carter ovat peruneet osallistumisensa Pohjois-Irlannissa järjestettävään kisaan. Huhujen mukaan viisikko on suuntaamassa Etelä-Kiinaan Macaoon esittelemään taitojaan näytöstapahtumassa.

Pohjois-Irlannissa pelataan 22.-29. lokakuuta, ja sitä seuraava kisa kalenterissa on The International Championship Kiinan Tianjinissa 5.-12. marrakuuta. Osa pelaajista ilmeisesti kuitenkin haluaa matkustaa Kiinaan hyvissä ajoin ja osallistua näytöspeleihin ennen rahakasta turnausta Tianjinissa.

– WST on pettynyt siihen, että muutamat sopimuksen alaiset pelaajat jättävät WST:n järjestämän turnauksen väliin pelatakseen kiertueen ulkopuolisessa tapahtumassa Macaossa. Näin he rikkovat pelaajasopimuksensa ehtoja, WST tiedotti .

– Teemme kuitenkin selväksi pelaajasopimuksissamme, ettei pelaajien tule tehdä mitään sellaista, mikä on vahingollista WST:lle tai sen tapahtumille. On ilmiselvää, että pelaaminen kiertueen ulkopuolisessa kisassa WST-turnauksen sijaan on vahingollista WST:n tapahtumalle.