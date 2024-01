Yle: Snookermestari Ronnie O'Sullivan pelaamaan Suomeen

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun snookerin suurin vetonaula pelaa Suomessa. Tapahtuman järjestää Suomen snookerhistorian ainoa ammattilaispelaaja Robin Hull , joka on kohdannut O'Sulivanin muun muassa MM-kisoissa.

Kahdeksas Masters?

O'Sullivan on edelleen 48-vuotiaana maailmanlistan ykköspelaaja. Snookerissa on kolme arvoturnausta, joista O'Sullivanilla on yhteensä 22 voittoa. Maailmanmestaruuksien lisäksi hän on kahminut seitsemän Mastersin ja kahdeksan UK Championshipin titteliä.