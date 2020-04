Suomeen odotetaan ulkomailta 1 500 kausityöntekijää koronasta huolimatta – Jokaisen työntekijän maahanpääsystä päätetään tapauskohtaisesti

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan kausityöntekijöistä, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä muun muassa maatalouden yrityksille, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Työntekijäin on määrä työllistyä myös puutarhatiloille, ja pieni joukko on tulossa metsä- ja kalatalouden kriittisiin tehtäviin. Ministeriön lista on suositus, joka perustuu yritysten ilmoittamiin tarpeisiin ja huoltovarmuuteen.