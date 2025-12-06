Arsi Ruuskanen oli parhaana suomalaisena 14:s maastohiihdon maailmancupin 20 kilometrin yhdistelmäkisassa Trondheimissa.
Ruuskanen jäi kisan voittaneesta Johannes Hösflot Kläbosta lopulta vain 11,4 sekuntia. Ruuskanen oli pääjoukossa aina loppuhetkille asti, mutta putosi kärkitaistosta viimeisen nousun yhteydessä.
Kisa oli norjalaisten juhlaa, sillä norjalaishiihtäjät miehittivät kärkikahdeksikon. Harald Östberg Amundsen oli kisan toinen (+0,7) ja Emil Iversen kolmas (+0,9).
Norjalaisten ulkopuolelta Ruuskasen onnistuivat lyömään vain Itävallan Mika Vermeulen, Ranskan Mathis Desloges ja Iso-Britannian Andrew Musgrave.
Niskanen oli läpi perinteisen osuuden kärkikahinoissa, mutta putosi suksienvaihdon yhteydessä lopullisesti kärkiporukasta. Niskanen oli lopulta 25:s jääden voittajasta minuutin ja 16,7 sekuntia.
Niko Anttola oli 31:s (+1.19,3), Markus Vuorela 34:s (+1.20,8), Ristomatti Hakola 36:s (+1.46,3) ja Ville Ahonen 40:s (+1.47,2).