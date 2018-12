Suomalaisyhtiö myydään ruotsalaisille 611 miljoonalla eurolla – "Tarjous on houkutteleva osakkeenomistajan kannalta"

Yhdistyminen on määrä tapahtua ÅF:n julkisella ostotarjouksella, jossa käteistarjous Pöyrystä on 10,20 euroa osakkeelta eli 611 miljoonaa euroa koko yhtiöstä.

ÅF on valmis maksamaan Pöyryn osakkeesta näin ollen noin 46 prosenttia enemmän verrattuna osakkeen viime viikon perjantain päätöstasoon Helsingin pörssissä.

– Hallituksen näkemyksen mukaan tarjottu vastike ottaa huomioon edellä mainitun potentiaalin ja on siten osakkeenomistajan kannalta houkutteleva, Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo tiedotteessa.

Pöyryn suomalaisomistajat hyväksyivät

Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajaksi on määrä nimetä ÅF:n nykyinen toimitusjohtaja Jonas Gustavsson. Pöyryn toimitusjohtaja Martin à Porta vetäisi ÅF‑Pöyryssä Management Consulting -divisioonaa.

"Pidetty loogisena ratkaisuna jo pitkään"

– ÅF:n ja Pöyryn yhdistymistä on pidetty loogisena ratkaisuna jo pitkään ja nyt meillä on siihen mahdollisuus. Yritysjärjestely kasvattaa ÅF:n omistaja-arvoa ja luo erittäin kilpailukykyisen toimijan, joka on aidosti kansainvälinen, ÅF:n hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger sanoo tiedotteessa.