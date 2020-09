Amorella ajoi karille kapeikossa, joka on laiva-asiantuntijan mukaan "konstikas paikka" – tämä haastavasta saaristoreitistä tiedetään

– Vastaava väylä vaatii totta kai tarkkaavaisuutta ajossa, mutta ei se ole erityisen haastava. Sää ja vedenkorkeus on ollut normaali, näkyvyys hyvä, eikä erikoista aallokkoa tai tuultakaan ole ollut, olosuhteita arvioi Väyläviraston meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä.

”Konstikas paikka, mutta päivittäin siitä mennään”

Hjulgrundin kapeikossa veden syvyys madaltuu äkkinäisesti noin 15 metristä 8-9 metriin. Amorellan syväys on reilut 6 metriä, eli sen syvyisessä vedessä aluksen pitäisi pystyä kulkemaan saamatta pohjakosketusta.

Suurelle alukselle riittää parikin metriä pohjan alla, mutta oma vaikutuksensa nopealla muutoksella on.

– Väylän syvyyden muutos aiheuttaa pientä imuefektiä, niin sanottua ”squattia”. Se on sellainen konstikas paikka, mutta tällaisella kelillä silti ihan turvallinen. Ja niin kuin tiedetään, niin siitä päivittäin mennään, selventää tekniikan tohtori, yliopettaja emeritus Sauli Ahvenjärvi.

Potkuri vaurioitui merimerkin kettingistä

Tästä on vielä vaikea päätellä syitä itse onnettomuuteen. Ahvenjärven mukaan kettinkiin osuminen tuskin on pohjakosketuksen syy, ennemminkin seuraus.

– Kun pohjakosketus on saatu, on jo oltu sivussa väylältä, ja siellähän ne poijutkin sitten on, toteaa Ahvenjärvi.