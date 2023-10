Suomalaisurheilijan arki Israelissa pysähtyi iskujen takia – tilanne nostatti huolen kotimaassa: "Ihmiset ovat kyselleet"

Äärijärjestö Hamasin tekemissä iskuissa Israelin puolelle on saanut surmansa ainakin 700 ihmistä. Israelin vastatoimet ovat puolestaan aiheuttaneet tähän mennessä lähes 500 hengen kuoleman palestiinalaisalueilla.

Elokuun lopussa Israeliin asettunut lentopalloilija Akseli Lankinen odottelee tietoa arkirutiinien jatkumisesta asunnossaan Tel Avivin liepeillä. Kaupunkiin osui lauantai-iltana raketti-isku, mutta Lankisen asuinalueella on ollut rauhallista.

– Meille tuli ainakin eilen (sunnuntaina) tieto, että ensimmäinen peli on siirretty. Eilen, kun juttelin asiasta, he eivät tienneet vielä pidemmälle, Lankinen kertoo MTV Urheilulle.

Myös joukkueen harjoitukset on peruttu. Lankisen käsityksen mukaan määräys siihen on tullut kaupungin johdon taholta.

Israeliin siirtyy harvoin suomalaisia urheilijoita. Lankisen läsnäolo maassa on hyvin hänen tuttaviensa tiedossa, joten huolestuneita yhteydenottoja on tullut.

Seuraa tilannetta asunnossaan

Lauantaina myös ulkona liikkumista suositeltiin välttämään, mutta muuten tilanne Lankisen asuinalueella on rauhallinen.

– Kun kävin kävellen kaupassa, oli aika normaali meininki. Ehkä vähän tavallista hiljaisempaa. Kahvilat eivät ole auki, mutta kaupat ovat. Aika paljon ihmisiä on toki liikenteessä, 26-vuotias Lankinen kuvailee.

Seura on pitänyt suomalaispelaaja ajan tasalla ja pyrkinyt varmistamaan, että hänellä on kaikki hyvin. Muuten hän on pyrkinyt seuraamaan konfliktin kehittymistä Suomen mediasta ja kansainvälisiltä uutiskanavilta.