Suomalaistutkija: Iranilaiskenraalin tappaminen vertautuu sodanjulistukseen – "Ilman vastaiskua Iranin islamilainen tasavalta menettää kasvonsa"

– Kyseessä on hyvin, hyvin merkittävä tapahtuma koko Lähi-idän tilanteen eskaloitumisen kannalta. Suleimani oli kuitenkin käytännössä Iranin toiseksi korkea-arvoisin henkilö. Tällaisen kenraalin murhaaminen, ja vieläpä vieraan valtion alueella, vertautuu minun mielestäni sodan julistukseen, Multanen sanoo.

Multasen mukaan Iranin on nyt pakko toimia.

– Nythän Iranin islamilainen tasavalta on sellaisessa tilanteessa, että ilman jonkinlaista vastaiskua se menettää kasvonsa. Tässä ollaan nyt minun mielestäni – ei sen enempää eikä vähempää – kuin hyvin lähellä uutta laajamittaista sotaa Lähi-idässä.

"Huolestuttava esimerkki Yhdysvalloilta"

– Iranin on asemansa varmistamiseksi pakko tehdä jotain ja osoittaa suuruuttaan. Jotain aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä se maali sitten on? Toki yhdysvaltalaiskohteet ovat mahdollisia, mutta myös Israel on potentiaalinen kohde, Kajanmaa arvioi.