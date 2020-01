Suomalaiseversti arvioi Suleimanin surman vaikutuksia: Aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä on kohde?

– Kukaanhan ei tiedä, mitä tästä seuraa, mutta pahimmillaan lopputulos on se, että presidentti Trump voi joutua sotilaalliseen konfliktiin, joita hän on ainakin omien sanojensa mukaan pyrkinyt välttämään ja pitää huonoina asioina, Kajanmaa sanoo.

– Tämä ei jää tähän. Hyvin usein tällainen nokittelu saattaisi jäädä, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä siihen, että on saavutettu jotain. Tämä ei tule todennäköisesti jäämään tähän, vaan aiheuttaa lisää eskalaatiota.

– Iranin aseman varmistamiseksi heidän on pakko tehdä jotain ja osoittaa suuruuttaan. Jotain aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä se maali sitten on? Toki yhdysvaltalaiskohteet ovat mahdollisia, mutta myös Israel on potentiaalisena kohteena.