Suomalaistoimittaja vihamyrskyn keskellä – avaa nyt kuohuttanutta Ballon d'Or -virhettään

Väärä nimi meni vaihtoon

Real Madridin ja Viniciuksen kannattajat eivät kuitenkaan sulattaneet Kanervan myöntämää virhettä. Madrid Zone -tilin julkaisu Kanervan vastauksesta on kerännyt yli puoli miljoonaa näyttökertaa ja satoja kommentteja.

Julkaisun alla Kanervalle on suunnattu lukuisia vihaisia kommentteja, joissa häntä on syytetty muun muassa lahjusten vastaanottamisesta ja korruptiosta Viniciuksen Ballon d'Or -voiton eväämiseksi. Osa on tullut osoittamaan mieltään myös Kanervan muiden julkaisuiden alle X:ssä.