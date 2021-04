Suomalaisten suosikkilomasaari valmistautuu parhaillaan kuumeisesti matkailijoiden saapumiseen

Viime vuosi oli tuhoisa Kreikan turismille, koronasulkujen takia maassa vieraili vain 8 miljoonaa turistia. Tämä oli yli neljä kertaa vähemmän kuin viime vuosina. Erityisesti koronapandemian toinen aalto on koetellut Kreikkaa rajusti: yli 330 000 ihmistä on jo sairastanut koronan ja 10 000 menehtynyt virustautiin.

Hankalin tilanne on Ateenassa ja muissa suurkaupungeissa. Hallituksen lupaus matkailun avaamisesta rokotetuille tai negatiivisen testituloksen saaneille matkustajille on valtava asia turistikohteiden yrittäjille ja asukkaille – näin myös Rodoksella, jossa valmistaudutaan jo turistikauteen:

– Meillä on nyt paljon enemmän työkaluja tilanteen hallitsemiseeen ja paljon enemmän dataa. Tänä vuonna meillä on rokotukset, meillä on pikatestit ja omatestaus, meillä on korona-hotellit sairastuneille. Uskon että voimme tarjota jopa parempaa vieraanvaraisuutta ja korkeampaa laatua kuin mitä tarjosimme viime vuonna, kommentoi Etelä-Egean saarten kuvernööri George Hatzimarkos.