Toni Koskelan valmentama Kalmar on varmistanut nousunsa Ruotsin jalkapallon pääsarja Allsvenskaniin.
Ensimmäistä kauttaan Toni Koskelan päävalmentama Kalmar voitti Superettanin viimeistä edellisellä kierroksella lauantaina Örgryten vieraissa maalein 2–0. Georgialaispuolustaja Saba Mamatsashvili iski molemmat maalit. Sarjakärki Kalmarille riitti nousun varmistamiseen tappion välttäminen.
Kalmarin suomalaispuolustaja Rony Jansson pelasi ottelussa täydet minuutit. Sinivalkohyökkääjä Anthony Olusanya pääsi puolestaan sisään vajaan tunnin kohdalla.
Kalmar on kiskonut vakuuttavan kauden Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason piikkipaikalla. 64 pistettä kerännyt seura on voittanut 29 ottelusta 18, pelannut 10 tasapeliä ja hävinnyt vain yhden pelin.
Kalmarin tavoin nousunsa on nyt varmistanut Västerås, joka on Superettanissa toisena, kaksi pistettä Kalmarin takana. Örgryteä odottavat sarjakolmosena nousukarsinnat.
Kalmar kohtaa kauden päätöspelissään viikon päästä kotonaan Falkenbergin.
Ensi kaudella Ruotsin pääsarjassa ollaan näkemässä kaksi suomalaista päävalmentajaa. Jani Honkavaara valmentaa Djurgårdenia.
Koskela luotsasi aiemmin kyproslaista AEL Limassolia 2023–24. Hänet muistetaan myös HJK:n entisenä päävalmentajana.